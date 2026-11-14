教皇利奥十四世呼吁停止秘鲁暴力活动——半岛电视台

教皇利奥十四世在访问秘鲁期间呼吁停止暴力，并呼吁人们不要以残酷手段回应不公。在奇克拉约的前主教座堂，教宗表示，人们因普遍存在的暴力以及许多人的苦难而感到威胁，半岛电视台报道。

安第斯山脉弥撒期间的呼吁

随后，在约有6000人居住的安第斯小镇圣克鲁斯-德苏克查班巴，约2万人参加了露天弥撒。教宗乘直升机抵达，当地乐队以《教皇利奥，欢迎回家》这首歌迎接他。

弥撒期间，利奥十四世再次谈及社会中的暴力问题。他表示，应当以祈祷、耐心、坚持揭露谎言、坚定呼吁以及为实现必要变革而努力的方式，而不是以残酷手段，克服自私、不公和邪恶。

犯罪与人口外流

据美联社援引的官方数据，秘鲁的凶杀率在过去五年中几乎翻了一番，从每10万人5.8起增至10.7起。登记在案的敲诈勒索案件从2019年的2421起增至2025年的26,734起。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

安全问题是该国最近一次选举的主要议题之一。总统凯科·藤森在承诺打击犯罪后于7月上任，她曾宣布进入紧急状态，其中包括8月的利马，以及9月关押与犯罪组织有关联人员的监狱。

利奥十四世还关注了他此前服务过的农村社区状况。他表示，由于人口迁移和出生率下降，村庄正在空心化，人们被迫离开故土，到大型沿海城市寻求更好的未来。

这位拥有美国和秘鲁国籍的教宗于2015年至2023年担任奇克拉约主教，并作为传教士司铎和主教在秘鲁总共度过了约20年。

关注我们在