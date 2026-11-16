教皇利奥十四世周一结束了对乌拉圭、阿根廷和秘鲁为期12天的访问，行程以在利马举行的弥撒达到高潮。梵蒂冈称，共有150万人参加了礼拜。抵达弥撒举办地时，教宗的眼睛被人群中抛出的宗教手链击中，但这并未影响他的情绪。

此次访问是在这位71岁的天主教会领袖接受肺部手术约一个月后进行的。行程涵盖安第斯山脉高海拔地区、沙漠和亚马逊流域。利奥十四世曾作为传教士在南美度过近20年，并获得秘鲁国籍，法国24台报道。

社会正义与环境

在访问期间，教宗探访了护理之家和监狱，并强调需要支持贫困人士、老年人和残障人士。在阿根廷，他向包括总统哈维尔·米莱在内的政治领导人表示，经济增长必须惠及所有人。

在乌拉圭，利奥十四世访问了蒙得维的亚一个危险街区，以引起人们对卷入毒品相关暴力的儿童死亡问题的关注。他还称该国的高自杀率令人痛心，并呼吁更加尊重女性。

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在秘鲁亚马逊地区的普卡尔帕，教皇谈到了环境破坏对热带雨林及依赖这些雨林的人口构成的威胁。他谴责了他所称的对许多原住民社区需求不可接受的忽视。

重返秘鲁

在阿根廷，超过200万人参加了布宜诺斯艾利斯和邻近卢汉举行的弥撒——这是利奥十四世任期内规模最大的礼拜活动。在利马，约300万人沿街迎接他。

在秘鲁，教皇会见了遭受神职人员虐待影响的人士，其中包括案件与已解散的天主教团体Sodalitium Christianae Vitae有关的人。他承认此类虐待造成的痛苦，并表示教会必须弥补对受害者造成的伤害，发展预防和保护文化。

在结束行程时，利奥十四世表示，他的旅程即将结束，但使命的时间仍在继续，秘鲁人民也是他的人民。

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