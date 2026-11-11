教皇利奥十四世在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行了一场面向青年的夜间祈祷守夜活动，吸引了约一百万人参加。他在讲话中呼吁年轻人不要屈从于对金钱或社交媒体人气的追逐，亚洲新闻台报道。

活动参与者挤满了阿根廷首都的主要干道之一——解放者大道。教皇乘坐敞篷教皇座车缓慢穿过人群，安保人员则把婴儿递给他接受祝福。

对年轻人的呼吁

利奥十四世警告年轻人不要崇拜现代“偶像”，其中包括成功和外表。他还对一些年轻人可能在社交媒体上撒谎、背叛或羞辱他人表示遗憾。

此次守夜活动在教皇访问科尔多瓦之后举行。科尔多瓦是阿根廷第二大城市。他在那里举行了一场露天弥撒，据该媒体报道，有65万人参加。

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访问南美洲

周一，教皇在解放者大道举行弥撒，吸引了250万名信众。据消息来源称，这是他担任教皇18个月以来规模最大的活动。

这是自1987年以来教皇首次访问阿根廷。此次南美之行将持续至11月17日，还包括访问乌拉圭和秘鲁。利奥十四世是首位出生于美国的教皇，曾在秘鲁担任传教士多年。

在阿根廷期间，教皇呼吁总统哈维尔·米莱不要将财政紧缩政策针对最贫困的公民。米莱曾表示，削减支出是遏制通货膨胀所必需的。

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