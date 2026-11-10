教皇利奥十四世在阿根廷会见五名虐待幸存者——《印度教徒报》

11月9日，教皇利奥十四世在阿根廷布宜诺斯艾利斯会见了五名曾遭神职人员和教会机构虐待的人。据《印度教徒报》报道，此次会晤发生在教皇向西前往阿根廷天主教大学之前。

与幸存者会面

梵蒂冈表示，教皇与幸存者共度约一小时：他先分别与每人交谈，随后与他们集体会面。参加会晤的人员由当地教会挑选。

梵蒂冈发言人马泰奥·布鲁尼表示，利奥十四世聆听了幸存者痛苦的经历，以及他们关于加强教会内疗愈途径的建议。梵蒂冈还承认，其他幸存者团体也希望与教皇会面。布鲁尼称，教皇向他们表达了关切，并表示有意加强教会中的保护、接纳和陪伴机制。

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幸存者团体的声明

一些幸存者团体表示，他们被拒绝与利奥十四世会面。特别是，由43名女性组成的一个团体称，她们在阿根廷保守派天主教组织主业团（Opus Dei）的中心遭受了人口贩运和强迫劳动。

据《印度教徒报》报道，这些指控涉及主业团的高级成员，其中一些人已在刑事调查中被正式起诉。检察官要求传唤他们接受讯问，但法官尚未作出这一决定。主业团否认存在任何不当行为。

在访问前夕，幸存者还要求梵蒂冈对被刑事法院指控或定罪、但有关其教会程序的信息未被公开的人员采取更积极的行动。提及的案件包括神父胡利奥·格拉西和前主教古斯塔沃·赞凯塔被定罪。赞凯塔于2022年因对两名修生实施性暴力被判处四年半监禁；2025年，他获得假释。

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