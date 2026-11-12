教皇利奥十四世抵达秘鲁进行为期六天的牧灵访问，并在利马降落后于政府宫与总统凯科·藤森会面。总统亲自在机场迎接这位教宗，并给予国家元首应享的礼遇，阿纳多卢通讯社报道。

在利马会面

抵达后，利奥十四世乘坐教皇专车穿过利马历史中心，前往总统府。沿途有数千名秘鲁民众欢迎他。

秘鲁成为教宗首次拉丁美洲之行的最后一站，此行他还访问了乌拉圭和阿根廷。对于原名罗伯特·普雷沃斯特的教宗而言，此次旅行是重返其教会生涯形成的国家：1985年，他作为奥斯定会传教士来到秘鲁，之后担任奇克拉约主教，直至2023年被任命至梵蒂冈。

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访问日程

在库斯科，利奥十四世将会见原住民代表和来自南安第斯地区的牧灵领袖。在普卡尔帕，他的日程将聚焦环境保护和亚马孙森林保护。教宗还将访问奇克拉约——他曾担任该北部教区主教长达八年的教区。

在飞往利马之前，教宗结束了对阿根廷为期四天的访问。在埃塞萨的皮斯塔里尼部长机场，为他送行的有总统哈维尔·米莱、外交部长巴勃罗·基尔诺以及总统秘书卡琳娜·米莱。此前，利奥十四世在卢汉圣母大教堂前的广场举行露天弥撒，据该通讯社称，数百万信徒参加了弥撒。

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