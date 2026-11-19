南非队在约翰内斯堡的流浪者体育场举行的首场板球测试赛中，以九个三柱门的优势战胜孟加拉国。东道主在两场比赛的系列赛中取得领先。Channel NewsAsia报道。

孟加拉国第二局

孟加拉国第二局以168分结束，随后南非只需得到12分即可获胜。右臂指旋球手西蒙·哈默尔取得六个三柱门，卡吉索·拉巴达取得三个。哈默尔在12.3个回合中取得6个三柱门失51分的成绩，拉巴达则在16个回合中取得3个三柱门失48分。

最后一天开始时，孟加拉国第二局取得100分、失去五个三柱门，并落后57分。利顿·达斯在38个球中得到39分后出局。此后，哈默尔拿下该队最后四个三柱门。出局的球员包括得到22分的穆什菲克尔·拉希姆以及得到15分的梅希迪·哈桑·米拉兹。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

南非在比赛中的优势

第一局中，孟加拉国得到400分，南非则以557分回应。东道主在午餐休息前不久用九个球拿到决定性的12分。首局得到157分的开场球员马尔克斯·阿克曼在追分时面对第一个球便出局。艾登·马克拉姆得到8分，球队另外获得4分附加分。

南非队长滕巴·巴武马小腿受伤，可能缺席第二场测试赛。该场比赛将于周一在比勒陀利亚附近的森图里恩开赛。南非在最近18场测试赛中赢了16场，并超越新西兰升至世界测试锦标赛积分榜首位。

关注我们在