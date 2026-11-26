南非计划在2039年前投运5.2吉瓦新增核电装机容量。国有能源公司Eskom已提交有关此次扩建的可行性研究报告，OilPrice报道，并援引能源部长科戈先乔·拉莫科帕的话称。

2039年前的计划

新增装机容量将补充位于开普敦附近、总装机容量为1.85吉瓦的Koeberg核电站两座反应堆。两座反应堆分别于1984年和1985年投入商业运行，发电量约占该国电力的5%。

此次扩建被纳入南非2025年综合资源计划。该文件计划到2039年前投运逾105吉瓦新增发电装机容量，其中包括太阳能、风能和核能。

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小型模块化反应堆

拉莫科帕还表示，小型模块化反应堆可能在南非获得应用。他表示，首先需要确定其热能或电力需求与此类规模项目相匹配的工业用户。采矿企业是大型电力消费者，可能成为潜在用户之一。

燃煤电站约占南非发电量的四分之三。扩大核电发电规模，并结合可再生能源、储能设施和燃气发电容量，预计将使能源供应多元化，并有助于替代老化的燃煤机组。

南非核能公司此前启动了Expression of Interest程序，以寻找能够开发适合该国的小型模块化反应堆技术的技术合作伙伴。该公司还表示，正在评估Pebble Bed Modular Reactor项目的成果，以及恢复核燃料循环环节的可能性，包括铀转化、浓缩和燃料制造。

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