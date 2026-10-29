自11月4日起，南非将把柴油燃油税每升下调R3，把汽油燃油税每升下调R1.50。财政部长埃诺赫·戈东瓦纳于10月21日在介绍中期预算政策时宣布了这一消息，Daily Maverick报道。

燃料和食品

降低税费将暂时缓解高燃油价格对家庭预算造成的压力。10月，该国汽油价格超过每升R30，柴油价格超过每升R35。

经济学家哈伦·博拉特指出，平均而言，交通支出约占家庭开支的14%。不过，对于乘坐出租车或公交车的低收入人群，这一比例可能更高。

Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity项目协调员默文·亚伯拉罕斯估计，交通成本上涨会减少家庭可用于食品的资金，因为通勤和电费通常具有优先性。

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Maverick Citizen追踪的14种基本食品篮子价格在9月至10月上涨了0.5%，从R388.86升至R390.86。这比金额为R370的社会困境救助金（SRD）高出R20.86。

SRD付款

中期预算政策规定将SRD付款再延长一年，但未提及提高其金额。经济正义研究所初级研究员西亚达·巴杜扎表示，这项最初被称为临时性的付款已连续第六年获得延长，而且仅在2024年上调过一次。

部长还宣布，中期内计划通过加强生物识别登记和受益人核查、减少社会补助欺诈来节省R130亿。巴杜扎表示，其中约R60亿与SRD资金未充分使用有关：约80万名已获批准的受益人没有领取该款项。他尤其将此与没有配备高质量摄像头和智能身份证的智能手机的人难以完成生物识别核查联系起来。

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