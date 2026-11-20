一个国际天文学家团队确定了在银河系中心超大质量黑洞人马座A*附近运行的致密气体云的可能来源。正如ScienceDaily报道，这些气体的可能来源是IRS 16SW——一个由两颗大质量恒星组成的紧密接触双星系统。其强大的恒星风可能形成致密的物质团块。

二十年来，红外观测在接近人马座A*的位置记录到了数个小型致密气体云。天文学家于2012年识别出其中一个名为G2的天体。它包含质量数倍于地球质量的气体，具有氢和氦的发射，并沿一条高度拉长的轨道运行。在其后方还观测到了微弱的气体尾迹G2t。

气体云的共同起源

天文学家还发现了类似天体G1，其轨道在形状和方向上与G2和G2t的轨迹相近。后来，在G2后方延伸的物质中形成了另一团致密云。这些天体共同构成了一条相连的气体流，被称为G1-2-3流。

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由MPE领导的团队使用了配备自适应光学系统的SINFONI和ERIS红外光谱仪。科学家通过氢的布拉开特-γ谱线确定了气体云的位置和速度，并重建了它们绕黑洞运行的轨迹。研究人员得出结论称，三个气体结构几乎相同的轨道特征表明它们具有共同起源。

双星系统的恒星风

通过逆向分析气体云的运动，研究人员确定了一个可能的来源——接触双星系统IRS 16SW。它属于一个年轻恒星盘，该星盘围绕人马座A*顺时针旋转。气体云轨道之间的微小差异可能由两颗恒星彼此之间的相对运动解释。

计算机模拟显示，该系统的恒星风可能与周围物质相互作用，在两颗恒星之间形成激波区域。该区域中的气体可能积聚并压缩成致密团块，随后脱离该系统并向银河系中心移动。计算结果还表明，每十年输入约一个地球质量的气体，可能足以维持人马座A*目前的活动水平。

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