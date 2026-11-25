由于预计将出现恶劣天气，纽约第100届梅西感恩节游行被推迟至11月28日星期六举行。组织方预计，活动将于当地时间8时30分开始，Variety报道。

因天气预报作出的决定

梅西表示，参与者和观众的安全是首要任务。该公司在与市政府及相关部门协商后作出了推迟活动的决定。组织方仍在研究变更日期的运营细节，并承诺将在这项工作完成后公布相关信息。

整个星期，游行团队一直在关注天气，因为纽约的强风可能妨碍大型充气造型的使用。活动规则禁止在持续风速超过每小时23英里或阵风达到每小时34英里时放飞这类气球。

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气球与表演

原计划为这场周年游行安排100多个气球及陪同它们的专业人员。据该媒体报道，不得不留在地面的角色包括小黄人巴卡鲁·鲍勃、乔·酷、魔法师学徒米奇和比利·布莱特鲍。

节目还预计将有娜塔莎·贝丁菲尔德、麦肯娜·格蕾丝、吉米·法伦和The Roots、奎因·拉提法的表演，以及梅根·希尔蒂参与的多莉·帕顿致敬表演。游行花车、充气造型和服装的设计准备工作在活动前数月便开始进行。

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