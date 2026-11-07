据《国民报》报道，在阿联酋迪拜，运营商Parkin正在扩大杰贝阿里工业区部分区域及阿尔弗詹区指定地点的收费停车网络。

杰贝阿里的收费标准

在杰贝阿里工业区，收费公共停车位使用代码599T。该公司表示，已为驾驶员设置相应标志。停车服务时间为08:00至22:00，收费为每小时4.20迪拉姆。

驾驶员还可通过Parkin应用程序购买订阅服务。费用为每月315迪拉姆、三个月840迪拉姆、六个月1680迪拉姆以及每年2940迪拉姆。

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阿尔弗詹停车区域

阿尔弗詹指定停车位属于591P区域。居民和访客可购买订阅服务，价格为每月1999迪拉姆、三个月3999迪拉姆和每年4999迪拉姆。

公共停车费可通过Parkin应用程序、短信、WhatsApp、迪拜道路和交通管理局应用程序、DubaiNow以及支付终端缴纳。扩大该市收费停车网络旨在帮助打击非法停车，并更有效地管理可用车位。

10月，Parkin还将其与迪拜多种商品中心就管理朱美拉湖塔区收费停车位达成的协议延长10年。该公司将在当地管理约2800个收费车位，其中包括250个摩托车车位。

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