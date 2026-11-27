阿根廷议会批准了一项改革，禁止中央银行向政府提供贷款。据《明镜》周刊报道，监管机构也将无法印发新货币，为国家政府、省和市政当局的支出融资，或填补债务缺口。

投票中没有反对票

众议院支持修改相关规则，没有一张反对票，同时99名议员弃权。此前，参议院已批准该改革。阿根廷总统哈维尔·米莱在国会两院均不拥有本党多数席位的情况下，促成了这一倡议的通过。

米莱被迫软化了最初版本的改革方案，该方案于7月在电视讲话中提出。这位总统此前甚至主张废除中央银行。尤其是，监管机构领导层的解职程序被修改：如今只需参议院同意，而不再需要议会两院的同意。

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对监管机构的新限制

米莱的一项关键经济承诺是结束中央银行对公共部门的融资。今后，货币监管机构必须首先着力维持阿根廷比索的价值。此外，禁止向财政部提供预付款，以及在一级市场直接购买新发行的政府债券。

总统府表示，这项改革终结了91年的“掠夺、征收、逍遥法外和制度衰败”。总统府认为，该决定也为再次让阿根廷伟大奠定了基础。

议会作出这一决定的两天前，国家统计机构Indec公布了9月经济增长的新数据。数据表明，阿根廷可能已进入技术性衰退：2026年第二季度的国内生产总值已较第一季度下降。待公布整个第三季度的数据后才能最终确定，预计将在12月中旬公布。

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