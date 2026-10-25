在堪培拉，澳大利亚议会在加强安保措施后恢复工作，此前一辆汽车在旺加拉塔一名独立议员海伦·海恩斯的选区办公室附近将她撞倒。警方将该事件视为可能是蓄意袭击，ABC News报道。

65岁的海恩斯下半身严重受伤，导致她的双腿被截肢。预计总理安东尼·阿尔巴尼斯将向众议院提出动议，将当天相当大一部分时间用于议员发表支持同事的讲话。

议会大厅中的空席

在质询时间，海伦·海恩斯的席位将空置。独立议员凯特·钱尼表示，本周印迪选区的选民将由一把空椅子代表，但他们的声音以及寻求海恩斯所代表的民主的澳大利亚人的声音，必须被议会听到。

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议员莫妮克·瑞安称海恩斯是议会中最温和、最有原则和最善良的成员。独立参议员戴维·波科克表示，他的团队正在支持这名议员的家人和工作人员，并思考如何帮助所有受这一事件影响的人。

关于政治人物安全的讨论

众议院议长米尔顿·迪克和参议院议长苏·莱恩斯在致议员的信中通报了议会大厦特定区域的额外安保措施。议员们还与澳大利亚联邦警察代表会面，讨论安全问题。

澳大利亚联邦警察专员克丽茜·巴雷特表示，激烈政治言论出现的时期与针对政治人物的威胁增加之间存在直接联系。与此同时，议员们强调，加强安全必须与保持选民可接触性的需要相平衡。

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