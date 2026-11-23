澳大利亚议会下院最终通过了一项新的国防法案，该法案赋予部长广泛权力，可将设施划定为特别安全区，其中包括不公开宣布的情况。澳大利亚宪法法专家安妮·图米称这种做法不负责任，并表示其对法治构成严重风险，据《卫报》报道。

赋予部长的新权力

《国防能力加速和基地保护法》获得了工党和联盟党的支持。参议院上周通过该法案，议会下院则于周一最终批准了该文件。只有几名独立议员投了反对票，其中包括凯特·钱尼、莫妮克·瑞安和安德鲁·威尔基。

该法律规定，进入或离开国防区，以及拍摄该区域本身、区域内人员或物体，都将承担刑事责任。最高处罚为七年监禁、最高152,880澳元罚款，或两者并罚。安全区不仅可以是永久性军事基地，也可以是临时、移动或在紧急情况下设立的设施。

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学者和批评人士的警告

该法律还允许部长发布国防能力声明。这些声明可允许某些活动不违反其他法律，或改变州和领地法律的适用方式。此类声明可能不会作为立法文书公布。

悉尼大学荣休教授图米批评该文件缺乏充分的议会讨论。她认为，议会没有明确立法中需要作出的具体修改，而是将排除现行规定适用于国防活动的权力交给了部长、官员和国防人员。

总理安东尼·阿尔巴尼斯驳回了批评人士的指责，称在危险时期这些新权力是必要的。与此同时，澳大利亚绿党领袖大卫·舒布里奇将这些修改称为非常时期的战争权力，并认为其威胁公民自由。参议员大卫·波考克强调，保护敏感国防设施免受无人机和其他技术的影响，不应意味着在没有适当保障和透明度的情况下赋予国防部长非常权力。

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