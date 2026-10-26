澳大利亚联邦议会暂停了正常议程，以表达对独立议员、因迪选区议员海伦·海恩斯的支持。她在旺加拉塔办公室附近遭汽车撞击后受了重伤。众议院在她空缺的座位上放置了一只橙色纸板凤头鹦鹉。

据ABC新闻报道，袭击发生在一周前，当时海恩斯正站在自己汽车的后备箱旁。警方认为这起汽车撞击是蓄意行为。由于伤势严重，这名议员随后被截肢，失去了双腿。

呼吁改变政治文化

在长达数小时的发言中，议员们谈到了海恩斯的善良、智慧以及她对文明政治讨论的尊重。总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，不能将民主的活力与不断加剧的愤怒混为一谈，分歧不应中断对话。

众议院议长米尔顿·迪克称，这一事件是所有议员都必须回应挑战的时刻。独立议员阿莱格拉·斯彭德表示，这起袭击不仅应震惊社会，也应改变社会。她说，袭击发生后，海恩斯首先担心的是她的工作人员，并感谢了急救人员、护士和路人。

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海恩斯在议会中的作用

在另一名独立代表凯西·麦高恩退休后，海伦·海恩斯成为议员，因迪选区的选民随后两次让她连任。同事们指出了她在推动独立议员运动发展中的作用，以及她在政府廉洁、支持地区发展和自然灾害期间移动通信等问题上的工作。

经过海恩斯多年的推动，联邦政府引入了临时紧急漫游服务，在发生重大灾害时，如果手机所属网络无法使用，手机可以接入另一家运营商的网络。议员们还提到了她对建立澳大利亚国家反腐败委员会的贡献。

与会者呼吁以更负责任的态度对待议会和网络上的言论，并加强地区的心理健康服务。反对党领袖安格斯·泰勒表示，海恩斯重返她在议会中的座位将是民主的重要时刻。

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