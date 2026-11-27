澳大利亚议会通过了一项法律，要求液化天然气出口商从2028年起为国内市场预留最多20%的产量。据《日本时报》报道，在反对党自由党和国家党联盟承诺不阻挠该文件后，工党政府的这项倡议最终获得批准。

西澳大利亚州获豁免

在作出修正后，该法案于周四深夜获得参议院支持，并于次日获议会下院批准。新机制不适用于西澳大利亚州，该州约占澳大利亚LNG出口的三分之二。该州已经实施了本州的15%天然气储备政策，其天然气网络也未与东海岸市场相连。

总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，该法律将对家庭和企业的能源价格施加“下行压力”，但未说明可能节省的具体金额。他表示，天然气用于住宅供暖、支持可再生能源以及制造业。

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东海岸的情况

过去十年，澳大利亚东海岸天然气市场一直面临供应有限、价格上涨和短缺风险。维多利亚州附近成熟气田的产量已经下降，这些气田历来是该地区的主要天然气来源。该国东部的一些LNG生产商购买国内产量，以履行出口义务。

新机制将适用于东海岸的三个出口项目，分别由Origin Energy、Shell和Santos运营。其LNG主要供应中国、日本、韩国和马来西亚。批评者认为，这项政策可能会大幅压低价格，从而抑制对新天然气资源的勘探和投资。

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