丹麦议会预计将于11月19日在哥本哈根批准与美国就格陵兰岛达成的安全协议。该文件由美国、丹麦和格陵兰岛于9月签署，旨在解决围绕这座北极岛屿未来的争端，Channel NewsAsia报道。

美国在格陵兰岛的作用

该协议生效后，将扩大美国军方在格陵兰岛的作用。尤其是，美国将获准建立“金穹”导弹防御系统。与此同时，该文件确认丹麦对格陵兰岛的主权，以及岛上居民的自决权。

在美国总统唐纳德·特朗普多次威胁要控制这座矿产资源丰富的岛屿后，双方紧张关系加剧。他拒绝排除使用军事或经济胁迫的可能性，于1月在北约引发了一场外交危机，并导致丹麦和格陵兰岛与美国进行了数月密集谈判。

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批准程序

格陵兰岛议会本月批准了这项协议。上周，丹麦议会在所有政党的支持下，在一读中支持了该协议。对最终批准的表决预计将于11月19日当地时间约10:00举行。

哥本哈根大学政治学教授米克尔·韦德比·拉斯穆森认为，该协议可能赋予美国更多机会影响具有安全意义的决策，以及影响部分战略资源的开采。与此同时，该媒体援引的其他专家指出，新协议并未显著扩大美国在格陵兰岛的军事准入。

该协议无需在美国参议院进行表决。在丹麦议会批准后，丹麦外交部将通过外交照会通知美国内部程序已经完成，协议随即生效。

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