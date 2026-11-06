爱沙尼亚议会正在审议对《医疗服务组织法》的修正案，该修正案可能赋予国家监管机构卫生委员会（Health Board）暂停医生和护士在全国医疗专业人员名册中活跃状态的权力。据ERR News报道，这一措施可适用于反复或严重违反专业标准、对患者或医疗服务质量构成风险的情况。

对个别医务人员的监管

目前，卫生委员会主要检查作为法人实体的医疗机构，而非个别专业人员。雇主对员工的资质及其提供的医疗服务质量负责。

如果医疗机构终止与一名受到质疑的医生合作，监管机构无法继续对该个人展开调查，因为其权限仅适用于法人实体。里吉科古正在审议的法案旨在改变这一程序。

修正案还将允许评估的不仅是医疗机构的正式要求，包括场所、设备和人员配置，还包括其如何确保员工能力、治疗质量和患者安全。此前，医务人员在名册中的活跃状态只能根据法院裁决或在有限期限内被暂停。

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可能采取的措施

社会事务部专家皮莱·萨尔表示，反复或严重违反标准应成为暂停状态的依据。她说，这涉及系统性的不当执业行为，包括建议以祈祷代替治疗、未开具必要的抗生素，或劝阻患者采取避孕措施，其中也包括出于宗教原因的劝阻。

在与大学或专业专家协商后，卫生委员会将能够发出指令、要求额外培训，或暂停医务人员的活跃注册状态，直至其通过新的考试。预计这些变化将于明年10月生效。

爱沙尼亚家庭医生协会主席埃勒-马尔·萨德拉克建议患者要求医务人员将所有有关治疗和药物的建议记录在医疗文件中，包括录入集中式国家医疗信息系统。她认为，这将有助于处理投诉，并在发生争议时查明情况。

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