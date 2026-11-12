爱沙尼亚议会——里吉科古——于周四凌晨在二读中通过了政府提交的2027年国家预算草案。对修正案的讨论于周三16:00开始，并在凌晨1点前不久结束，ERR News报道。

反对派的异议

全部四个反对党——中间党、爱沙尼亚保守人民党（EKRE）、祖国党（Isamaa）和社会民主党（SDE）——提议暂停对该文件的二读。这些提议未获支持：在拥有101个席位的议会中，47名议员投票支持暂停，50名议员投票反对。

2027年预算收入预计为194亿欧元，支出接近202亿欧元。用于投资的资金接近12亿欧元。

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草案的修改

该法案共提交了95项修正案，其中3项获得部分批准。里吉科古财政委员会提出了一项综合修正案，涉及在各部委职责范围内及各部委之间重新分配资金。

委员会还提议从政府储备金中额外拨款747万欧元，以改善专业护理服务的可及性和质量。预算草案的一读于10月中旬举行。

在第三次也是最终读审之前，可在11月25日星期三17:15前提交对该文件的修正案。第二次和第三次读审之间只允许进行技术性修改，包括更正印刷错误。在审议预算后，里吉科古会议继续处理其他议程事项。

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