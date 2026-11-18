意大利议会下院最终通过了一项旨在打击反犹太主义的法律。该文件于周二深夜以147票对93票获得支持。该法律确立了国际大屠杀纪念联盟对反犹太主义的定义，该定义将某些批评以色列的形式列为反犹太行为的例子，据France 24报道。

围绕言论自由的争议

该法律的反对者认为，它可能会遏制公众对巴勒斯坦人权利的支持以及对以色列的批评。“绿左联盟”党团联合主席安杰洛·博内利表示，右翼正在利用该法案压制批评。

总理焦尔吉娅·梅洛尼领导的中右翼联盟驳回了这些担忧。意大利力量党代表保罗·埃米利奥·鲁索表示，没有人试图限制言论和批评自由，他称这是民主的基础。该法律未规定对违规者处以罚款或刑事制裁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政党和犹太社群的反应

左翼政党总体上没有支持该文件。与此同时，反对党民主党的一小部分议员没有投票，这与该党领导层呼吁投反对票的立场相悖。反对派曾多次要求政府修改反犹太主义的定义，但联盟没有支持这些提议。

意大利犹太社群联盟主席利维娅·奥托伦吉欢迎该法律获得通过，并表示这将增强意大利社会的“民主抗体”。该文件的支持者援引加沙战争开始以来反犹太事件增加的情况。意大利反犹太主义观察站在2025年记录了963起此类事件，几乎是2022年的四倍。

米兰当代犹太文献中心主任加迪·卢扎托·沃盖拉告诉路透社，2025年共登记了18起事件，其中有人遭到推搡、吐口水或扇耳光。2026年前六个月记录了10起此类事件。

关注我们在