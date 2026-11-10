塞浦路斯议会外交事务委员会将于周二审议一项法案，以批准与法国签署的军队地位协议。该文件规定两国武装部队在对方领土上驻留和活动的规则，Cyprus Mail报道。

军人的法律框架

该协议于6月8日在尼科西亚由塞浦路斯国防部长瓦西利斯·帕尔马斯和法国武装部队部长卡特琳·沃特兰签署。这是一项军队地位协议，即SOFA，规定两国军人在另一国领土上驻留期间的权利和义务。

该文件旨在促进行动合作、联合演习和军事部署。帕尔马斯在签署时称，该协议是加强防务关系的重要一步，这种关系建立在相互信任和共同战略利益的基础上。

沃特兰表示，塞浦路斯是法国在东地中海和中东开展军事行动的重要支持点。

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深化防务合作

该协议是塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯和法国总统埃马纽埃尔·马克龙于2025年12月在巴黎缔结的战略伙伴关系的延续。其条款 предусматривают深化在外交、防务和安全领域的合作。

法国军舰定期访问塞浦路斯港口，两国军人参与联合演习。法国第3海军炮兵团的一个分队参加了10月1日塞浦路斯独立日阅兵式；该团此前于2026年3月部署在该岛。

上周，帕尔马斯和沃特兰在巴黎讨论了行动合作、欧洲防务采购和地区安全。法国国防部还确认，塞浦路斯在欧盟SAFE计划框架下的采购计划包括法国Scorpion装甲车辆。

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