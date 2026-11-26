拉脱维亚议会11月26日批准立法修正案，赋予政府为航空公司airBaltic提供最高1.75亿欧元国家担保的权利。资金将来自私人债权人，国家将担保该承运人履行偿还贷款的义务。

在对airBaltic金融稳定措施法修正案的二读和最终表决中，77名拉脱维亚议会议员投票赞成，19人反对，无人弃权。同日一读时，76名议员支持该法案，18人反对。此前，拉脱维亚政府原则上支持提供担保，议会预算和财政委员会以9票对2票批准了该提议，AeroTime报道。

用于重组的融资

airBaltic自2026年9月14日起根据美国Chapter 11程序进行财务重组。10月19日，纽约南区联邦地区法院最终批准该公司在该程序下获得最高3.5亿欧元的债务人融资。该融资方案包括三笔：1.75亿欧元、最高1.25亿欧元和最高5000万欧元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该航空公司已获得第一笔资金，并正寻求获得第二笔资金。拉脱维亚交通部长克里什斯·利普尚斯解释说，债权人要求提供1.75亿欧元的国家担保，才会发放1.25亿欧元；另有5000万欧元用于支付贷款利息。

附加条件

利普尚斯警告称，若无法获得第二笔资金，airBaltic可能在12月中旬前暂停航班。该航空公司在11月16日提交给美国法院的文件中表示，若无法获得后续两笔资金，将面临清算。

据拉脱维亚政府称，落实该担保仍需获得欧盟委员会批准，并遵守欧盟国家援助规则。此外，截至11月26日，美国法院尚未就新债权人相对于2029年到期的airBaltic债券持有人的优先权作出裁决。该承运人还计划将员工人数从约3000人削减500至700人，并在2026年底前将空客A220-300机队从54架缩减至约36架。

关注我们在