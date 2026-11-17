拉脱维亚议会于11月17日批准了由总理安德里斯·库尔贝格斯领导的第二届政府组成。57名议员投票支持新内阁，34人反对，另有5人未投票，LSM English报道。

辩论后的投票

政府组成于11月17日上午公布。议会会议于15:00开始，在经过超过7小时的辩论后，内阁投票于22:27举行。

部分议员批评了组建政府的方式。他们认为，政府组成的公布是为了赶在11月18日拉脱维亚独立日这一截止日期前完成。在讨论期间，还有人对内阁中男性占多数提出意见，并指出数名无党派部长候选人此前曾在私营部门与库尔贝格斯共同学习或工作。

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联盟组成

新政府的基础是两个政治力量——联合名单和民族联盟——之间的联盟。13个部中有4个将由在形式上不隶属于政党的候选人领导。库尔贝格斯在总结辩论时，多次称其候选人为专业人士。

联合名单的一名议员彼得里斯·迪曼茨没有投票支持该政府。与此同时，反对党“拉脱维亚优先”的代表意见分歧：一部分支持库尔贝格斯内阁，另一部分投了反对票。

库尔贝格斯在投票前发言时表示，未来四年的关键词将是消除浪费和变革。他还提请注意议会选举投票率低的问题，称这对政治人士、政府和议会而言是一个警告。

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