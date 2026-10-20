总部设在利比亚东部的利比亚众议院批准了2019年与土耳其达成的地中海海域划界协议。议会还撤销了其于2020年作出的与安卡拉断绝政治关系的决定，阿纳多卢通讯社报道。

该谅解备忘录于2019年11月27日由土耳其和当时获国际承认、由法耶兹·萨拉杰领导的利比亚民族团结政府签署。文件界定了两国海洋管辖区的边界。该文件于2019年12月生效，并在联合国登记。

东部当局立场转变

这一决定标志着东部议会立场的重大转变，该议会与指挥官哈利法·哈夫塔尔的政治阵营有关联。此前，该机构反对这项协议，并质疑的黎波里当局在未经议会批准的情况下签署该协议的权限。

土耳其在2019年至2020年哈夫塔尔部队向首都发动进攻期间支持的黎波里当局，同时也与利比亚东部发展联系。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安曾于2022年和2023年会见众议院议长阿吉拉·萨利赫。2025年8月，土耳其情报部门负责人易卜拉欣·卡林访问班加西，并与哈利法·哈夫塔尔举行会谈。

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地中海争端

该协议是土耳其和希腊围绕海上边界、大陆架资源及岛屿权利长期争端的议题之一。安卡拉认为，在划界时应考虑海岸地理、比例原则和公平原则。雅典则表示，该备忘录没有考虑希腊岛屿的海洋权利，尤其是克里特岛和罗得岛，并认为其无效。

2020年8月，希腊和埃及签署了另一项海域划界协议，该协议与土耳其和利比亚的主张部分重叠。东部议会批准该文件可能会削弱有关该协议在利比亚缺乏国内支持的论点，但并不能解决其实施问题以及对第三国的影响。

能源合作

2025年6月，土耳其国有公司TPAO与利比亚国家石油公司签署了一份关于在四个海上区域开展地质和地球物理调查的备忘录。2026年2月，TPAO在利比亚17年来首次许可轮次中获得两个勘探区块的参与权。批准海洋协议可能会减少未来联合项目的政治不确定性，但勘探和钻井仍需要单独的许可、投资和运营决定。

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