马里的过渡议会——国家过渡委员会（CNT）——于2026年10月22日批准了一项法令，将可能被剥夺公民身份的范围扩大至出生即拥有马里国籍的人。出席的119名委员会成员全部投票支持该决定，The Rio Times报道。

该法令涉及哪些人

此前，剥夺公民身份主要适用于归化公民。该法令对以2011年12月30日第2011-087号法律为基础的《个人与家庭法典》进行了修订。

在对该文件7月草案的报道中，此类决定的理由包括正式宣誓效忠另一国家、与当局认定为敌对、分离主义或恐怖主义的组织合作，以及参与恐怖活动。草案还提到资助或颂扬恐怖主义，以及利用曾担任的国家职务损害马里利益。该来源未提供法令经批准后的完整文本。

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文件的批准过程

由阿西米·戈伊塔将军主持的马里部长会议于2026年7月17日批准了该草案。司法部长马穆杜·卡苏盖将其称为对现行制度缺陷的回应。法令本身的日期为8月13日，CNT的投票在巴马科国际会议中心举行，由委员会主席马利克·迪奥主持。

据Madar援引Agence de presse africaine的消息，剥夺公民身份不应导致无国籍。同时，The Rio Times指出，最终获批准文本中是否包含此类保障尚未得到确认。马里于2016年5月27日加入联合国1961年《减少无国籍状态公约》，该公约禁止基于种族、民族、宗教或政治理由剥夺公民身份。

相关报道未说明作出剥夺公民身份决定的程序、所需证据或申诉的可能性。该来源也未报道任何可能已根据新规则被剥夺公民身份的具体人士。

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