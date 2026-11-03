利比亚东部议会批准新任央行行长——TimesLIVE

利比亚东部议会在塞卜哈市举行的会议上，批准利比亚中央银行董事会成员法兹·阿布·哈扎姆担任该行新行长。议员们还接受了该机构前负责人纳吉·伊萨的辞呈，TimesLIVE报道。

东部议会发言人阿卜杜拉·布莱赫格表示，在90名出席议员中，有78人投票支持任命阿布·哈扎姆并接受伊萨辞职。副议长穆斯巴赫·杜马表示，这是议会首次在南部城市塞卜哈举行会议。

西部当局的立场

总部位于的黎波里、并与该国西部议会相抗衡的最高国务委员会，尚未就东部议员的决定发表评论。上个月，东部议会已支持阿布·哈扎姆担任中央银行临时行长的候选资格。

2024年，在议会和最高国务委员会同意任命后，纳吉·伊萨出任央行行长。这一决定结束了围绕银行控制权的争端，该争端此前导致前任负责人被免职。8月，伊萨向两个立法机构提交辞呈，但未公开说明原因。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

围绕中央银行的情况

10月，中央银行谴责其所称的、在行长不在场期间有人强行进入其总部的行为。该事件的具体情况仍未完全明确。该行表示，将追究所有涉事方对任何后果的责任，其中包括国防部。

随后，该机构删除了这份声明，并表示阿布·哈扎姆在有两个立法机构代表参与的“友好”交接程序中正式接掌职权。该行还表示，其工作仍在正常进行。

同一天，获国际承认的民族团结政府总理阿卜杜勒哈米德·德拜巴会见了阿布·哈扎姆。双方讨论了金融和经济挑战，包括支持利比亚第纳尔汇率稳定的措施。

关注我们在