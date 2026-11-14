在瑙鲁，所有议会议员都支持总统戴维·阿德昂的政府，因此这个由19人组成的立法机构中已没有政治反对派。阿德昂表示，这一变化反映了这个太平洋岛国政治中的团结、稳定和共同目标，《台北时报》报道。

两名议员获得职务

阿德昂表示，任命皮翁·德伊耶和贾森·宾厄姆·阿吉尔为政府副部长，确保了政府在议会中获得全面支持。总统称，这是瑙鲁1968年独立以来首次整个议会都支持政府。

在南太平洋国家中，政府和反对派阵营的构成可能发生变化，议员也可能在两者之间转换。同时，瑙鲁是一个罕见的例子，即其议会中完全没有反对派政治人士的国家。

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议会监督

阿德昂没有解释反对派议员转变立场的原因，只是提到共同承诺将瑙鲁的利益放在首位。他也没有说明谁将实施通常由反对派承担的议会监督。与此同时，总统表示，强大而健康的民主所特有的不同观点和积极辩论将在该国得以保留。

政府在Facebook上的公告是有关人事变动的唯一信息来源。这个人口约1.2万人的国家所有媒体都归政府所有，而高昂的记者签证费用——8000澳元，即5435美元——也使外国记者不愿前往该国。

阿德昂自2023年起领导瑙鲁，当时他的前任因不信任投票而被罢免。去年选举后宣誓就职的议员在没有其他候选人的情况下选举他继续任职。自由之家指出，瑙鲁居民总体享有政治权利和公民自由，但腐败仍然是一个问题。

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