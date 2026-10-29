澳大利亚新南威尔士州议会通过了一项法律，将在中北海岸地区设立大考拉国家公园。该公园计划在2026年底前开放，Mongabay报道。

47.5万公顷保护区

新公园将纳入17.8万公顷州有森林及其他公共土地。这些土地将并入现有国家公园网络，形成面积47.5万公顷的保护区。

这些森林栖息着约1.2万只考拉，以及100多种其他受威胁的动植物物种，其中包括大袋鼯、光泽黑凤头鹦鹉和罕见的蜘蛛兰。参与公园规划的冈拜恩吉尔人和邓古蒂人代表将继续参与公园管理。计划通过由原住民社区控制的组织雇用8名原住民护林员。

考拉于2022年在新南威尔士州被列为濒危物种。根据2020年的一项议会调查，该物种可能在2050年前从该州消失。由于栖息地丧失、疾病和气候因素，包括森林火灾，考拉数量在1990年至2010年间减少了三分之一。

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围绕碳信用额度的争议

州政府已为建设该公园拨款1.4亿澳元。同时，其长期资金计划主要通过“改进原生森林管理”方法下的澳大利亚碳信用单位来保障。

这一机制允许为减少或停止在公共土地上的原生森林采伐项目产生碳信用额度。工业企业可使用此类信用额度抵消自身排放。一些自然保护人士和绿党议员批评这一模式，称自然保护不应依赖碳信用额度交易。议会否决了修改该方案的尝试。

项目内的休闲区域

未来公园约17%的区域将被划为面向休闲使用者的区域公园，其中包括汽车俱乐部、射箭俱乐部和山地自行车俱乐部。法律还规定可在部分此类区域举办赛车运动活动。在最后一项修正案通过后，约10个区域公园中的5个被排除在赛车运动相关规定之外。

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