韩国国会正在考虑就国有企业韩国水电与核电公司（Korea Hydro and Nuclear Power Co.，KHNP）与韩国企业大宇工程建设（Daewoo Engineering & Construction）及斗山能源（Doosan Enerbility）签订的、在捷克杜库凡尼建设核反应堆的合同被取消一事举行议会听证会。

举行听证会的提议

主要反对党国民力量党议员朴成民称，韩国财团内部存在问题，并提议国会相关委员会举行听证会。据《韩国先驱报》报道，该议员援引当地媒体报道说，KHNP据称试图解除与大宇的合同，并引入另一家分包商。

根据这些报道，原因是双方对合同金额存在分歧。执政的共同民主党议员朴熙成支持举行听证会的想法。他表示，国会应核查有关KHNP据称试图改变此前商定的合同条款并单方面推进自身条件的说法。

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尚未达成共识

与此同时，共同民主党议员张哲敏指出，不同政党代表在举行听证会的必要性上立场一致，并不意味着已经达成妥协。该问题于周五在相关委员会审议2027年预算期间进行了讨论。

国民力量党籍委员会主席金成元呼吁就听证会达成跨党派共识。会议未能达成协议而结束，随后他提议于周一恢复会议。由KHNP牵头的财团于2024年7月获得该项目合同，项目价值24万亿韩元，即180亿美元。合同取消一事于10月宣布。

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