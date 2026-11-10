瑞典议会将于周三就宪法修正案进行第二次投票。该修正案将允许剥夺拥有双重国籍、且被判犯有严重损害国家重大利益罪行者的瑞典公民身份。正如The Local Sweden报道，瑞典修改宪法需要议会进行两次投票，两次投票之间必须举行选举。

该倡议的首次投票于5月举行。如果议员再次支持该法案，宪法修正案将于1月1日生效。该提案得到社会民主党、现政府各党以及瑞典民主党的支持，因此其通过被认为几乎已成定局。

对措辞的异议

最初，左翼党、绿党、中央党和社会民主党都反对该修正案。它们表示，该措辞过于模糊，没有明确哪些具体罪行可构成剥夺公民身份的理由。

社会民主党议员阿马莉娅·鲁德·斯滕勒夫批评该文本草率且在法律上不明确。她表示，该规定可能涉及会计和税务违法行为，或某人在会议酒店遗忘机密文件的情况。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

今年1月，社会民主党放弃了对这些修改的反对立场，称这是出于打击帮派犯罪的需要。在宪法委员会于11月5日提交议会的法案中，该党还支持增加防止无国籍状态的保障措施，以及符合国际公约的条款，其中包括《欧洲人权公约》、《儿童权利公约》和《联合国减少无国籍状态公约》。

其他宪法修改

该法案还将允许当局在证明双重国籍者以虚假理由获得瑞典公民身份的情况下，撤销其瑞典公民身份。尽管不同意相关措辞，中央党计划在第二次投票中弃权。左翼党和绿党预计将投反对票。

此外，这些修改为未来禁止加入犯罪团伙铺平道路。议会将能够限制对为获取经济或其他不正当利益而从事严重犯罪活动的组织和团体所享有的结社自由宪法保护。修正案还另行确立了一项新的免费堕胎宪法权利。

关注我们在