瑞典议会批准了一项宪法修正案，为通过剥夺拥有双重国籍者瑞典公民身份的法律铺平道路。据《The Local Sweden》报道，这可能适用于以虚假理由获得公民身份的人，或被判犯有严重损害该国重大利益罪行的人。

投票结果

该修正案获得292名议员支持，51人投票反对。11月11日的投票是引入宪法修改所需的第二次投票：在瑞典，议会必须两次批准宪法修改，且两次投票之间必须举行选举。

只有左翼党和绿党反对该修正案。其余政治力量均表示支持。

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后续实施

宪法修改本身并未规定剥夺公民身份的程序。9月13日的选举未产生明确结果后，首相乌尔夫·克里斯特松领导着一个看守政府，政党仍在努力组建新内阁。

下一届政府将决定如何实施该修正案，包括哪些罪行可成为剥夺公民身份的依据。克里斯特松政府此前一直在起草一项法案，但该法案尚未完成。去年，政府曾考虑剥夺在有组织犯罪和帮派案件中被定罪的双重国籍者的公民身份。

人权组织Civil Rights Defenders批评了这些修改。该组织高级法律顾问艾达·萨马尼表示，这项提议实际上造成了两种瑞典公民身份——稳定的和附条件的——并引发了有关法律面前人人平等的问题。

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