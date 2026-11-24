应总理罗伯特·菲佐政府的倡议，斯洛伐克议会决定取消邮寄投票。正如《明镜周刊》报道，执政党方向党（Smer）代表蒂博尔·加什帕尔以这种投票方式据称不值得信任、且无法保证投票保密性为由为此举辩护。

海外斯洛伐克人的投票

自2006年以来，斯洛伐克公民可以在议会选举和公投中通过邮寄投票。在2023年议会选举中，邮寄投出的选票约占总数的2%。其中大多数选票投给了反对党。

在该决定通过后，居住在海外或正在旅行的斯洛伐克人将只能在外交代表机构以及外交部指定的其他投票站投票。

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反对派的批评

反对派严厉批评了选举规则的改变。反对派基督教民主党领导人米兰·马耶尔斯基表示，执政联盟害怕在下一次选举中失利。其他反对派议员表示，打算向宪法法院挑战这些立法修改。

改革的批评者警告称，这可能会使残障人士、偏远地区居民以及身处没有大使馆或领事馆国家的斯洛伐克人更难参与选举。尤其是根据官方数据，美国约有30万斯洛伐克人居住，而布拉迪斯拉发在那里仅设有两个外交代表机构。

据该刊物称，方向党近日在数名议员退出后失去了议会中的绝对多数，但在目前以独立人士身份任职的盟友支持下，该党在布拉迪斯拉发的国民议会拥有79票。

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