台湾立法院通过修正案，将老年农民每月补贴从8,110新台币提高至15,000新台币。相关变更将追溯自7月1日起生效，《台北时报》报道。

计划的新条件

修正案还放宽了补贴领取者的资格标准。申请人的非农业年收入上限从50万新台币提高至60万新台币。申请人土地和住房的最高评估价值从500万新台币提高至1,025万新台币。

预计根据修改后的要求，将有超过7,000人新增获得援助资格。该法律还规定每两年审查一次补贴金额：如果消费者价格指数上涨3%，补贴金额将进行调整，额外支出由中央政府承担。

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围绕支出的争议

1月，行政院批准了自己的修正版本，规定将补贴提高至每月10,000新台币。然而，国民党和台湾民众党的立法院党团共同提议将补贴定为15,000新台币，称需要将通胀因素纳入考量。立法委员最终支持了反对党的版本。

国民党党团代表许宇甄表示，提高补贴是对农民为台湾经济所作贡献的认可。与此同时，民主进步党代表陈培瑜称，从公共财政角度看，政府提出的10,000新台币补贴方案更负责任。农业部表示，将补贴从10,000新台币提高至15,000新台币，每年将需要额外支出320亿新台币。

台湾老年农民补贴计划于1995年推出，面向65岁及以上、参加农民保险至少15年的农民。该计划最初的每月补贴为3,000新台币，2011年提高至7,000新台币，2024年在根据消费者价格指数审查后提高至8,110新台币。

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