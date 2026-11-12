在台北，台湾立法院首次使用人工智能朗读法案草案文本。社会福利及环境卫生委员会在审议文件开始前，指示人工智能系统朗读失智症基本法草案的15个版本，《台北时报》报道。

朗读持续70分钟

据主持该委员会的中国国民党立法委员陈静慧表示，人工智能起初以正常语速的1.5倍朗读文本。10分钟后，立法委员表示他们能够毫无困难地跟上内容，随后朗读速度提高至两倍。

最终，朗读该法案的全部15个版本耗时70分钟。陈静慧估计，议会工作人员阅读这些文件大约需要两小时11分钟。按正常速度，这将耗时约131分钟，而以两倍速度则约为66分钟。

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检验系统准确性

陈静慧表示，希望首次使用人工智能能为该技术在议会中的更广泛应用铺平道路。她说，这一想法是在她因病失声后产生的。2024年，她的同事、立法委员柯茹君提议，在全体会议上使用人工智能生成的她的声音版本向行政院长卓荣泰提问。

立法院院长韩国瑜支持研究人工智能的潜力，并成立了一个工作小组研究其应用。在会议召开前，该委员会与议会IT部门共同测试了该系统，以核验其运行的准确性。

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