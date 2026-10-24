澳大利亚塔斯马尼亚州议会将于周三审议一项禁止矫正实践的法案——即试图改变、压制或根除个人性或性别身份的做法。该倡议由绿党提出，获得工党和活动人士支持，澳大利亚广播公司新闻报道。

该法案将矫正实践定义为针对特定个人、意图改变、压制或根除其性取向的行为。个人对此类行为的同意不会改变其法律评价。拉筹伯大学和麦考瑞大学的一项研究显示，塔斯马尼亚每20名年轻LGBTQIA+人士中就有1人曾遭遇此类实践。

对讨论和医疗的例外规定

参与公开辩论或表达信念和原则，包括宗教信念，以及祈祷，不会被纳入禁令范围。父母可以与子女讨论性取向、性别认同、性行为和宗教。

对于注册医疗从业人员提供的服务也设有例外，前提是该专业人士认为这些服务适合当事人，且服务本身符合法律、专业和伦理要求。医务人员可以在不将患者引导至特定结果的情况下讨论和探索患者的身份，也可以讨论停止、改变或撤销社会或医疗过渡的意愿。

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责任与表决

该法案规定，故意实施造成受害者伤害的矫正实践将承担刑事责任。如果此类行为是针对儿童或决策能力受损的人实施的，将构成加重情节。法案还单独规定，对将人员带离塔斯马尼亚以实施此类实践，以及宣传此类实践的行为追究责任。

该法案提议设立矫正实践专员一职，由反歧视专员担任。人们可以向其提交有关疑似实施此类实践的报告，该官员将决定是否开展调查。可能采取的措施包括不再采取进一步行动、发出遵守要求的通知，或作出具有法律约束力的承诺。受害者遭受伤害的严重案件将由塔斯马尼亚州最高法院审理。

法案要在下议院获得通过，需要18票。绿党拥有4票，工党拥有10票；独立议员克里斯蒂·约翰斯顿确认支持，而戴维·奥伯恩和海伦·伯内特表示原则上支持。自由党议员获准自行决定如何投票。

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