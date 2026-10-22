澳大利亚北领地议会通过了一项动议，谴责反对党工党议员钱西·佩奇就5岁的库曼贾伊·利特尔·贝比死亡一事向媒体发表的评论。该动议由儿童与家庭事务部长罗宾·卡希尔提出，澳大利亚广播公司新闻报道。

部长的立场

卡希尔在议会表示，关于这名女孩死亡的案件中已有被告，该程序正在法院审理中。她说，议员必须谨慎措辞，以确保正义不仅得到实现，也能让公众看到正义得到实现。

这名部长称，佩奇的评论聚焦于被告，且应受到谴责。她表示，这些言论不能以悲痛、政治动机或对政府行为的不满为由辩解。

钱西·佩奇的回应

佩奇指责政府通过将该动议付诸表决，将儿童死亡事件政治化。他表示，自己曾在爱丽斯泉支持这名女孩的家人，在哀悼活动期间向他们提供帮助，并无意为反对不公正的发声道歉。

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这名议员还表示，儿童死亡的情况已在当地社区中被讨论，并指责卡希尔向媒体提供信息。

关于信息披露的问题

格雷格·沙纳汉和卡伦·韦伯的报告于周二公布，发现北领地儿童与家庭事务部的工作存在重大缺陷。报告发布后，佩奇和多家儿童保护组织批评政府，称审查只关注该部门的工作，没有适当关注刑罚执行、司法、家庭暴力和住房体系。

在议会质询期间，议员德兰·杨询问，该部门是否正在核查有关机密信息被披露的情况，即杰斐逊·刘易斯是女孩生活中确定的五名安全成年人之一。刘易斯被控谋杀她；他尚未表示是否认罪，也尚未出庭受审。卡希尔没有说明是否正在进行调查，但表示此类信息出现在公共领域令人担忧。

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