南非前总统雅各布·祖马所属的民族之矛党（uMkhonto Wesizwe，MK）在夸祖鲁-纳塔尔省的四个市镇领先，这些市镇此前由非洲人国民大会（ANC）执政。截至周五晚间，该省90%的选票已完成计票并经过独立核验，Daily Maverick报道。

市镇选举结果

在多年来一直是ANC票仓的里士满，MK以56%的得票率赢得绝对多数。在2021年地方选举中，ANC曾以近70%的得票率在当地获胜。

MK在彼得马里茨堡以西的因彭德莱、uMshwathi以及彼得马里茨堡东南部的uJohannes Phumani Phungula市镇也取得强劲成绩。在uMshwathi，该党获得47%的选票，剥夺了ANC的多数席位，但未获得绝对多数。

在uJohannes Phumani Phungula市镇，MK获得48.1%的选票和14个议会席位。ANC获得29.7%，IFP获得11.5%，DA获得3.7%。此前，ANC在当地拥有绝对多数。

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可能的联盟

MK还在夸祖鲁-纳塔尔省另外14个市镇领先，但在这些社区中没有绝对多数。初步数据显示，该党共赢得该省地方议会431个席位。在没有绝对多数的地区，为组建政府，该党将需要其他政治力量的支持。

迄今为止，IFP仅在该省54个市镇中的一个获得绝对多数——夸祖鲁-纳塔尔省北部的Mthonjaneni，该党在那里获得58%的选票。同时，该党在13个市镇领先。

在2024年省级选举中，MK成为夸祖鲁-纳塔尔省最大的政党，在立法机构80个席位中获得37席。然而，IFP、ANC、DA和NFP组成了拥有41个席位的联盟，使MK未能执政。MK省级领导人威利斯·姆丘努表示，该党寻求进入政府机构，并准备与不同政治力量对话。地方选举结果仍为初步结果，在宣布官方结果前可能会出现异议。

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