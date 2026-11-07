在南非德班，uMkhonto weSizwe（MK）党请求南非选举委员会（IEC）推迟最终宣布和公布包括该市在内的埃特克维尼市政区地方选举结果。该党由前总统雅各布·祖马创立，称当地计票中心的结果处理系统发生故障，The Rio Times报道。

MK党的声明

在11月6日提交的正式异议中，MK报告称发生了严重的系统故障。该党称，故障中断了数据传输，并改变了可见的审计轨迹——用于核实结果录入情况的记录。MK还称，电子汇总结果与投票站签署的纸质记录不一致。

该党要求立即对有争议的结果进行审计，暂停进一步的数据处理，并在投诉审查期间保存数据。该党还请求聘请独立专家，对系统进行技术审查并核对投票数据。

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初步结果

根据部分数据，MK在埃特克维尼领先，获得约40%的选票。民主联盟获得约23%至24%，非洲人国民大会获得约17%。

这些数据并非最终结果，并随着各选区结果陆续报送而变化。最终结果将由IEC公布。截至11月7日上午，该委员会尚未公开回应MK的请求。

南非地方选举于11月4日举行。据该媒体报道，在多个议会中，没有任何政治力量获得多数席位。

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