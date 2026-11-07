在南非，uMkhonto Wesizwe（MK）党不排除就2026年地方选举期间所称的违规行为向选举法院提出申诉。该政治力量的领导人表示，已收到来自党员及其支持者的大量投诉。Daily Maverick报道。

该党代表达利·姆波富在德班计票中心对记者表示，领导层将在决定是否采取法律行动前评估收到投诉的严重程度。他称，该党目前尚未准备法庭文件，但如果严重申诉得不到处理，也不排除采取这一选项。

关于eThekwini的异议

周六晚间，MK党依据第65条向南非独立选举委员会（IEC）提交了正式异议。该异议涉及eThekwini大都会地区可能存在的违规行为。

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该党第一副主席杜杜扎内·祖马表示，只有在认为选举程序自由且公正的情况下，MK党才会承认投票结果。他说，现场人员报告了可能出现的故障或其他违规行为，并呼吁IEC进行合作。

投票结果

11月4日，MK党首次参加地方选举。根据所引述的数据，该党在全国获得超过370万张选票，占9.8%。该党在夸祖鲁-纳塔尔省取得最高成绩，获得超过34%的选票，但未能在eThekwini大都会地区取得绝对多数。

预计南非总统西里尔·拉马福萨将于11月8日星期日18:00正式宣布地方选举结果。

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