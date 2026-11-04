南非MK党表示，没有合法移民身份的外国人应使其在该国的居留合法化，或通过合法途径返回原籍国。该声明是在该党主席雅各布·祖马与反对非法移民的March and March运动领导层会面后发布的，TimesLIVE报道。

与March and March运动会面

据MK党称，会议讨论了非法移民问题及移民法律的执行。该党表示，祖马认可该运动在无证外国人问题上的工作，而March and March则肯定了MK党为解决这一问题所作的贡献。

该运动由贾辛塔·恩戈贝塞-祖马领导。March and March曾组织全国性抗议活动，要求加强边境管控并驱逐无证外国人。据该媒体报道，部分活动演变为暴力事件。在宪法法院裁定《难民法》的关键程序性条款违宪且无效后，抗议活动加剧。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对示威活动的限制

南非警方和警察部向德班高等法院提交紧急申请，要求限制March and March的示威活动。这发生在此前的游行之后；在那些游行中，道路被封锁，财产遭到损坏，并发生了暴力冲突。

法院责令该运动在11月6日前暂停活动。此后，示威活动只允许在9:00至15:00或16:00期间沿指定路线举行。参与者还被禁止携带武器，包括棍棒，以及遮挡面部。

与主张立即驱逐出境的March and March不同，MK党呼吁采用合法程序使身份合法化或离开该国。该党还强调，监督移民法律的执行不应成为仇外心理、歧视或暴力的借口。

关注我们在