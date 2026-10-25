新加坡人民行动党（PAP）选出第39届中央执行委员会的12名成员，该委员会是该党的最高领导机构。据亚洲新闻台报道，他们在10月25日举行的党大会上通过无记名投票，从19名候选人中当选。

当选委员会成员包括总理兼财政部长黄循财、国务资政李显龙、教育部长李智陞、国防部长陈振声、社会及家庭发展部长马善高、内政部长尚穆根、永续发展与环境部长傅丽珊、国家发展部长徐芳达、律政部长唐振辉、总理公署部长英兰妮、卫生部长王乙康和外交部长维文·巴拉克里希南。

增补成员

能源、贸易和工业部长陈诗龙以及代管穆斯林事务部长扎奇·穆罕默德被增补进入委员会。他们按党员干部所得票数分别位列第13和第14名。PAP章程允许增补最多六名成员。

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首次当选议员杰弗里·肖和贾斯敏·劳进入了提名人名单，但未在投票中当选。根据亚洲新闻台在党内的消息人士，其他候选人包括议员亚历克斯·严、数码发展及新闻部长杨莉明，以及内政部和外交部第二部长沈颖。

黄循财的首次投票

这是PAP秘书长黄循财自去年以总理身份率领该党参加大选以来的首次投票。PAP党大会每两年举行一次。

其他增补成员的姓名，以及主席、秘书长、财务主管和组织秘书等职务的任命，预计将在未来几周内公布。黄循财在大会上表示，该党必须继续通过工作成果、自身行为以及服务公民的质量来赢得新加坡人的信任。

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