在尼泊尔，执政的民族独立党纪律委员会正在收集更多证据，并可能对一段被指属于中央委员会成员兼议员卡根德拉·苏纳尔的音频进行技术鉴定。这名政治人物在给该党的书面回复中否认录音中的声音属于自己，并称有人在密谋对付他，据《加德满都邮报》报道。

党内委员会核查指控

核查始于Jana Aastha刊登的一篇关于涉嫌对一名女性施暴和威胁的报道。该媒体发布了一段音频，并称其中包含一名男子对该女性的淫秽侮辱、索要钱财和死亡威胁，该男子的声音被归为苏纳尔。

Jana Aastha还称，该议员据称曾向该女性许诺结婚，制作了她的露骨视频和照片，随后用这些内容对她进行勒索。纪律委员会尚未确定这些说法的可信度，且必须核实这些指控是否确实得到证实。

报道出现后，该党总书记比平·阿查里亚将此案移交纪律委员会。该党还要求苏纳尔在调查期间不要以中央委员会成员和议员身份参加活动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

调查小组等待采访录音

委员会成立了一个由六人组成的调查小组，由纪律委员会副主席哈里·钱德拉·巴塔拉伊协调。该小组访问了Jana Aastha编辑部，并获得了证据，包括被指属于该议员的音频。

该小组还向News 24 Television索取该女性为Sidha Kura节目接受采访的录音。截至巴塔拉伊发表上述评论时，委员会尚未收到该录音。

据《加德满都邮报》报道，该女性在电视采访中称没有发生暴力行为。一名调查小组成员表示，这一说法以及苏纳尔的否认使核查变得复杂，并可能表明她此前的说法与采访内容之间存在矛盾。在收到采访录音后，该小组将决定是否需要对音频进行技术分析，并确定进一步询问该议员的程序。巴塔拉伊指出，如果认为有必要，鉴定可能会延长调查。

关注我们在