Ra'am党将推荐艾森科特组建以色列政府——《明镜》周刊

以色列总统艾萨克·赫尔佐格在收到官方最终选举结果后，已在耶路撒冷开始与各党派代表就组建政府进行磋商。据《明镜》周刊报道，总统官邸的会谈将持续至周四晚间。

赫尔佐格表示，他打算与各党团代表进行公开、坦诚且批判性的讨论，并提出困难的问题。他呼吁政治力量展现创造力、勇气和善意，并指出自己希望避免再次举行选举。

议会席位分配

在10月27日的选举中，总理本雅明·内塔尼亚胡领导的右翼保守派利库德集团赢得最多席位——120席中的27席。前军事领导人加迪·艾森科特领导的中间派亚沙尔党获得21个席位。

内塔尼亚胡的右翼宗教集团拥有53席，而艾森科特的反对派联盟拥有48席。两个以色列阿拉伯政党——Ra'am和联合名单——共获得19个席位。

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Ra'am的推荐

Ra'am党表示，将推荐艾森科特组建下一届政府，并将在与赫尔佐格磋商期间说明这一立场。据媒体报道，艾森科特可能会第一个获得总统授权组建政府，因为他可能获得最多推荐。

若获得两个以色列阿拉伯政党的支持，艾森科特联盟从纯粹算术角度可拥有67个席位，而在议会中获得多数需要61席。与此同时，反对派力量对于以色列阿拉伯政党参与未来政府没有共同立场。

按照惯例，总统会委托他认为最有可能获得议会多数的候选人组建内阁。这不一定是最大政党的领导人。

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