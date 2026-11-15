瑞典中间党决定继续与社会民主党及其他中左翼力量就组建政府展开谈判。该党领袖伊丽莎白·坦德·林格维斯特于周日晚间宣布了这一消息，The Local Sweden报道。

两项提案之间的选择

周五，中间党收到了社会民主党领袖玛格达莱娜·安德松和温和党领袖乌尔夫·克里斯特松提交的有关政策及其实施机制的提案方案。坦德·林格维斯特称两项提案都严肃且周密。

在审议安德松的提案后，中间党选择了社会民主党的方案进行进一步谈判。该党领袖指出，为了建立获得议会支持的政府替代方案，有必要就政策的内容和方向、关键改革的资金以及议会支持问题达成一致。

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进一步谈判的条件

坦德·林格维斯特表示，左翼党必须放弃在中左翼政府中获得部长职位的要求。同时，她表示，左翼党和绿党必须支持所提出的提案方案。

玛格达莱娜·安德松欢迎中间党的决定，并表示她将启动政府组建进程的下一阶段。她表示，打算继续与左翼党、中间党和绿党进行谈判。绿党代表也欢迎这一决定，并表示各方已开始就一项共同政治项目开展工作。截至发稿时，左翼党和温和党尚未就此情况发表评论。

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