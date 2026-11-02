尼泊尔执政党国民独立党的领导层同意不支持任命吉扬·库马尔·塔帕为该国驻日本大使。原因是可能存在利益冲突，涉及其家人拥有日本永久居民身份、财务义务以及与该国的其他联系，《加德满都邮报》报道。

据该报报道，这一共识是在该党主席拉比·拉米昌哈内与总理巴伦德拉·沙阿会面期间达成的。一名接近政府首脑的消息人士表示，塔帕可能会被考虑担任其他国家的外交职务，但该党不会支持他专门赴日本任职的候选资格。

提议撤回候选资格

该党领导层还讨论了提议塔帕撤回其候选资格的可能性，以换取保证，即未来可能考虑让他获得其他外交任命。不过，是否撤回的最终决定必须由候选人本人作出。

议会听证委员会已经建议塔帕放弃提名。委员会主席博德·纳拉扬·什雷斯塔、秘书图尔·巴哈杜尔·坎德尔以及国民独立党的议员分别就这一决定询问了他。委员会成员表示，塔帕回答称他会考虑，但尚未给出最终答复。

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核查与日本的联系

在听证期间，议员们询问塔帕的永久居民身份、财务义务以及此前在日本机构的工作经历。他告诉委员会，由于被提名担任大使，他已于3月放弃日本永久居留许可。与此同时，他的妻子和儿子仍保留日本永久居民身份。

委员会两次要求外交部从日方获取有关塔帕身份、他可能尚未偿还的财务义务以及可能从日本公共资金获得款项的信息。日本当局以保护隐私为由拒绝披露这些数据。外交部告知委员会，尚未收到证明塔帕已放弃在日本永久居留权的文件确认。

政府于9月18日推荐了驻13个国家的大使候选人，9月23日这些候选人已在议会委员会登记。审议塔帕候选资格的期限将于11月5日届满。

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