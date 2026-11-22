在以色列，代总理本雅明·内塔尼亚胡领导的利库德集团与加迪·艾森科特领导的亚沙尔党同意举行新一轮谈判，以组建民族团结政府。据阿纳多卢通讯社报道，双方代表团此前举行了四小时会谈，但未能就建立联盟达成协议。

围绕总理职位的争议

两党在联合声明中表示，双方已就关键问题阐述各自立场，并进行了详细讨论。声明未公布下一次会谈的日期，也未报告任何突破。

11月8日，总统伊萨克·赫尔佐格授权艾森科特组建政府。这名政治人物希望建立一个由利库德集团及其阵营内政党参与的广泛联盟。拥有120席议会中21席的亚沙尔党坚持，艾森科特应在整个任期内担任总理。拥有27席的利库德集团则希望由内塔尼亚胡领导政府。

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本-格维尔的角色及替代方案

艾森科特的团队还要求，不要将国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔纳入未来政府。根据以色列Channel 12电视台的消息，利库德集团拒绝预先承诺满足这一要求。同日早些时候，内塔尼亚胡分别会见了本-格维尔和财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫，据利库德集团称，此举是为了协调右翼阵营的后续行动。

除亚沙尔党外，艾森科特的阵营还包括拥有12席的纳夫塔利·贝内特“共同”名单、拥有7席的阿维格多·利伯曼领导的“以色列是我们的家园”党，以及拥有8席的亚伊尔·戈兰领导的“民主党人”。如果民族团结政府谈判未能取得结果，亚沙尔党计划在艾森科特的授权于12月6日到期前，寻求对少数派政府的信任投票；该政府将依靠联合名单和联合阿拉伯名单的外部支持。

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