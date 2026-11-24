在比利时布鲁塞尔，欧洲议会极右翼党团“欧洲爱国者”计划挑战欧盟下一轮七年预算中若干项目的谈判授权。据Politico Europe报道，此举可能拖慢欧洲议会的预算谈判。该媒体援引了四名了解讨论情况的欧盟官员的消息。

投票取代谈判

这一挑战将阻止已在议会委员会层面审议的文件立即进入与各国政府的谈判。相反，这些授权必须提交全体会议表决，届时议员可对委员会此前商定的立场提出修正案。

“欧洲爱国者”的一名代表表示，在预算提案中合并多个项目，伴随着欧盟委员会手中分配资金权力日益集中。他说，该党团提出的大多数预算修正案被否决。他还表示，党团外的多个代表团已表示愿意支持这一挑战。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

项目与程序

另一名官员称，该党团打算挑战涉及欧洲竞争力基金、“连接欧洲机制”以及FP10项目的授权；FP10将成为“地平线欧洲”计划的继任者。第三名消息人士指出，“欧洲爱国者”可能挑战所有授权，但其他政治团体或议员的支持尚未确定。

欧洲议会规则允许一个政治团体或至少72名议员要求就启动谈判的决定进行全体会议表决。根据欧洲议会的公告，此类请求可在周二午夜前提出。“欧洲爱国者”约有86名成员。议会的讨论在周四欧盟领导人峰会前夕进行，届时领导人将在欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔于11月21日提交谈判文件后讨论预算。

关注我们在