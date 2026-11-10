工党副党首兼教育大臣露西·鲍威尔批评了在喜剧演员拉塞尔·布兰德被控强奸和性侵案审判期间对受害者进行交叉盘问的方式。她表示，听证会的进程令她震惊，并认为法院本应早已摆脱这种文化。

对审判的反应

据《卫报》报道，布兰德的律师伊恩·温特KC在审理期间暗示，他的当事人不可能有罪，因为没有一名受害者反抗、尖叫或试图离开。在就减轻刑罚发言时，他还将对一名21岁女性的肛门强奸称为一次短暂的错误，在此期间布兰德没有尊重她的同意。

鲍威尔表示，她读到的有关听证会进程的内容让她感到压抑。她强调，女性的穿着、行为或醉酒状态，并不取消其同意或不同意发生性关系的权利。她说，政府已在有关反制强奸迷思和指责受害者的指导建议中采取措施，但仍需做得更多。

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布兰德的判决与2015年采访

周一，布兰德因强奸一名女性以及性侵另外三名女性，其中包括在工作场所实施的性侵，被判处十年半监禁。法官在宣判时指出，受害者因在布兰德指示下在法庭上的行为遭受了额外痛苦，并强调女性有权拒绝性行为，无论其穿着、所在地点或是否饮酒。

鲍威尔还表示，她和前工党领袖埃德·米利班德对他2015年接受布兰德采访一事感到遗憾。当时她作为该党竞选活动负责人，帮助安排了这次采访。这场对话发生在布兰德的政治书籍《Revolution》出版之际。鲍威尔表示，当时她并未意识到其性行为的全部规模，而有关信息当时已经公开可得。

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