2期PECATI临床研究的最终结果显示，仑伐替尼与帕博利珠单抗联合治疗在既往接受过治疗的晚期B3型胸腺瘤或胸腺癌患者中展现出持续的临床活性。中位总生存期为40.2个月，中位无进展生存期为22.1个月，中位随访期为24.6个月。

据Journal of Thoracic Oncology公布的结果，News-Medical报道。该研究纳入43名转移性B3型胸腺瘤或胸腺癌患者，其疾病在至少一种含铂化疗方案后出现进展。

治疗结果

参与者每日口服20毫克仑伐替尼，并每三周静脉注射200毫克帕博利珠单抗。治疗持续至疾病进展、出现不可接受的毒性，或最多完成35个周期。

在参与者中，84%患有胸腺癌，16%患有B3型胸腺瘤。近三分之二的患者处于IVB期，超过半数有至少三个转移灶，约44%此前曾接受两线或更多线晚期疾病治疗。

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25.6%的患者记录到客观治疗反应，其中包括1例完全缓解。93%的参与者实现疾病控制，即肿瘤缩小或稳定。三年后，53%的患者仍然存活。

毒性和研究局限性

与此同时，研究人员强调需要仔细监测不良反应。44.2%的参与者出现III级或更高级别的治疗相关不良事件。27.9%的患者因毒性而停止使用至少一种研究药物。

39.5%的患者观察到免疫介导的不良事件；其中包括严重的结肠炎、肺炎、心肌炎、脑炎和肝损伤病例。研究期间发生两例死亡，研究人员未将其与治疗关联。

作者指出，PECATI的样本量较小且采用单臂设计，因此无法确定该联合方案优于其他治疗选择，也无法明确各药物单独的贡献。还需要开展进一步的前瞻性研究，以明确最佳治疗顺序，并筛选出获益最大的患者。

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