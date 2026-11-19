明尼苏达州当选参议员佩吉·弗拉纳根将成为首位在美国参议院任职的美国原住民女性。在初选中，她以近20个百分点的优势领先民主党联邦众议员安吉·克雷格；在大选中，她以超过10个百分点的优势击败共和党人米歇尔·塔福亚。

据《卫报》报道，弗拉纳根表示，明尼苏达州选民推翻了民调人士关于两场选举都将十分胶着的预测。她还希望，她的胜利能帮助年轻原住民看到投身政治工作的可能性。

政治经历

在当选前，弗拉纳根担任明尼苏达州副州长。她在学生时期参与已故参议员保罗·韦尔斯通的竞选活动，由此开始政治生涯，后来在该州原住民社区从事社区组织工作。

弗拉纳根还曾在Wellstone Action工作，在那里培训活动人士和候选人开展组织工作。她首个通过选举获得的职位是明尼阿波利斯学区委员会成员。2015年，她进入明尼苏达州立法机构；2018年，民主党州长蒂姆·沃尔兹选择她作为竞选搭档。

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竞选活动和宣布的优先事项

弗拉纳根称，在竞选的最后一年中，她举办了超过360场活动，其中包括一些十多年来从未有州级职位候选人到访的社区。她表示，如果有助于形成惠及明尼苏达州居民的解决方案，她愿意与共和党人合作。

她宣布的优先事项包括撤销对医疗补助计划和食品援助计划的削减、支持全民医疗保险，以及禁止保险公司对治疗进行事先授权。弗拉纳根还支持改革移民制度；她表示，该制度应以公共安全、尊严、人道和正当法律程序为基础。

弗拉纳根将在参议院接替蒂娜·史密斯，后者决定不再竞选连任。她还支持来自马里兰州的参议员克里斯·范·霍伦竞选参议院民主党多数党领袖，并表示该党需要新的声音。

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